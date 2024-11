Cenas reveladoras: Nahum pede para ver filho biológico em 'Mania de Você'

Em meio a essa reviravolta, Nahum fala com Moema sobre Rudá. Ele questiona a veterana acerca da possibilidade de se encontrar oficialmente com o pescador. Esse é um indício de que o ex de Mércia (Adriana Esteves) revelará que é o pai biológico do rapaz.

Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ao que parece, Rudá é filho de Nahum com Moema. A revelação tanto da paternidade quando da maternidade da "falsa tia" cairia como uma bomba na vida de Rudá. Há outra uma hipótese remota de que Iberê (Jaffar Bambirra) também seja filho do porteiro, mas nesse caso com Mércia.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.