A Fazenda: Flor desabafa sobre romper com Babi: 'Não sou a Vanessa'

Ao entrar na academia, Gizelly encontrou Flor olhando para o quadro e analisando as possibilidades da próxima roça de A Fazenda (Record). As duas começaram a conversar sobre as estratégias de jogo do grupinho.

O que aconteceu

Na dinâmica de apontamentos de domingo (04), Flor e Babi romperam a aliança depois que a ex-Panicat a apontou como traíra por ter se aproximado do G4, composto por Sacha, Luana, Gui e Luana. Na conversa com Gizelly, a apresentadora avalia que não fará o que os aliados estão pedindo e nem entrará num embate que não é dela. "Se eu fizer para fazer média com o Zé e com a Babi, não sou eu. Não vou seguir bestamente uma coisa. (...) Eles acham que eu tenho que brigar. Eu não vou, tenho que ser eu, não o que eles querem."

Flor continua e diz que discordou da postura de Babi quanto ao suposto empurrão de Sacha em Fernanda. O programa repetidas vezes advertiu a peoa sobre o ocorrido que insistiu no que disse ter visto. Ela lembra que aconselhou a ex-Panicat a respeitar as diretrizes do programa. "Ela [Babi] fica desafiando o programa, falando que vai processar lá fora. Deixa processar, quero ver ela ganhar."