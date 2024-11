A Fazenda: baixa audiência é culpa da chatice de Sacha e Zé Love, diz Chico

Bárbara Saryne concordou com Chico. "Está realmente muito cansativo. Tanto que a gente liga para assistir uma dinâmica como a que aconteceu ontem ou qualquer outro horário de Play Plus e bate um desgaste mental porque a gente fica perdido no tempo. É uma reprise?"

Sobre essa polarização. Inclusive, a Flora falou muito disso: 'não é porque eu estou contra o Sacha que eu sou a favor do Zé Love. Não é porque em algum momento eu fiquei do lado contra o Zé Love que eu sou a favor do Sacha'. Tudo é sobre os dois e nem tudo é sobre os dois. Existem outras pessoas aqui e tal'. Eu vi alguns desabafos delas abrirem isso, outras pessoas concordando. Então, assim, tendo um olhar mais esperançoso, pelo menos eles estão enxergando [essa polarização].

Chico Barney, ao repercutir fala de Flora Cruz

Sacha versus Zé Love

Os dois participantes têm entrado em conflito constantemente dentro do reality show. Na última briga, por exemplo, ocorrida no domingo (3), os peões discutiram enquanto realizavam a dinâmica proposta pela emissora.

Isso aconteceu depois que Gizelly Bicalho apontou Sacha na dinâmica e acusou o peão de menosprezar quem toma remédio para saúde mental, citando falas de Sacha contra Zé Love. O ex-atleta, que via a cena, respondeu e os dois trocaram gritos. Em uma das falas, Sacha chegou a dizer para Zé. "O seu lugar é num manicômio ou num presídio! Você precisa estar sedado..."

Chico Barney acredita que a "polarização" entre os dois participantes se reflete na baixa audiência que o programa tem registrado: em 24 episódios, A Fazenda 2024 acumula uma média de 5,6 pontos na Grande São Paulo, segundo levantamento feito pelo site NaTelinha, parceiro do UOL. Esses números a colocam como a pior edição na história de A Fazenda. A última temporada registrou 6 pontos de média. Cada ponto na região equivale a 73.279 domicílios.