Série retrata mulher de O.J. Simpson assassinada: 'Quero que a conheçam'

Nicole amava muito a vida, era muito saudável, corria 13 quilômetros a cada dois dias. Nicole adorava sair, adorava ter amigos ao seu redor. Quero que as pessoas conheçam a pessoa divertida que ela era, e não a percepção que pintaram como uma prostituta, uma festeira que amava cocaína, porque isso não era Nicole, de jeito nenhum. Denise Brown

Denise descreve Nicole como uma pessoa "honesta" e "amiga". "Ela era minha irmã linda. Uma mulher com um coração enorme, o maior do mundo. Se era sua amiga, faria qualquer coisa por você. Acredito que era por isso que ela era tão única e especial e tinha amigos verdadeiramente maravilhosos e próximos, porque era uma amiga de verdade."

"Nicole estava presa em um ciclo de violência"

Denise diz que não sabia das violências que a irmã sofria e que, por isso, não se arrepende de como agiu na época. "O estranho é que não posso me arrepender de nada porque eu não sabia. O ciclo da violência doméstica é muito complexo. Como eu disse, há o abuso verbal, emocional, psicológico, os desprezos, essa erosão da autoestima de alguém que escala para a violência física, os socos, chutes, empurrões, arremessos contra as paredes. Se a vítima tiver a sorte de sobreviver aos maus-tratos, chega à fase de lua de mel, de 'ah, querida, sinto muito'. Os presentes, as flores e as desculpas. Esse é o ciclo de violência em que ela estava presa", diz.

Ela não contou a ninguém esse 'segredo sujo', porque queria proteger sua família e amigos. [...] Nicole perdeu oito gatos, três cachorros, dois deles se afogaram na piscina. Havia muitas coisas sombrias acontecendo na vida dela. [...] Também acho que, se você é humilhada repetidamente, chega um ponto em que você pensa que não merece o amor de mais ninguém. Por fora, você nunca veria algo assim em Nicole, porque ela era segura, despreocupada e feliz. Denise Brown

Não há perdão para O.J., diz Denise

Na família de Nicole, as reações à morte de O.J. variaram da felicidade à tristeza. "Fiquei muito feliz quando ele morreu. Perguntei a uma das minhas irmãs: 'Por que você está chorando?'. Vimos a situação de uma forma muito diferente. Primeiro, pensei: 'Meu Deus, estou feliz'. Depois, pensei em Sydney e Justin, filhos dela, que agora não têm ninguém. Isso me deixou triste por eles", contou. O.J. morreu em abril deste ano após um diagnóstico de câncer de próstata.