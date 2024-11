Tom Holland acumula fortuna avaliada em mais de R$ 142 milhões, diz site

O cachê do filme de estreia do Homem-Aranha teria sido de US$ 500 mil. Com o sucesso de bilheteria, ele ainda teria recebido US$ 1 milhão.

Fora do MCU, Tom Holland continuou fazendo sucesso. O ator estrelou "O Diabo de Cada Dia" (2020) e a minissérie "Entre Estranhos" (2023). Recentemente, também atuou em "Romeu e Julieta" no teatro londrino.