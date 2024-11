Terror para todos os gostos: dicas de livros para se assustar

Nos contos de "Rinha de Galos", o lar aparece como espaço de horror, antro de segredos e de atrocidades indizíveis. As vidas são marcadas pelas agressões físicas, sexuais e psicológicas. São traços de um horror presente em parte do que há de melhor na literatura latino-americana contemporânea. Não é por acaso que María Fernanda Ampuero, equatoriana, é um dos nomes mais reconhecidos de sua geração.

"Tênebra", organizado por Júlio França e Oscar Nestarez (Fósforo)

Rodrigo Casarin - Um admirável trabalho de pesquisa que reúne 27 histórias de terror escritas no Brasil ao longo do século 19, entre 1839 e 1899. Estão ali nomes pouco conhecidos dos leitores de hoje, mas também gente como Machado de Assis, Júlia Lopes de Almeira e Olavo Bilac. São narrativas que vão desde o horror feito de seres mitológicos, monstrengos consagrados e outros recursos fantásticos até as assombrações bem reais capazes de perturbar qualquer indivíduo.

"Como Vender uma Casa Assombrada", de Grady Hendrix (Intrínseca)