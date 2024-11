Sophie Charlotte e Xamã posam em clima de romance

Neste domingo (3), Sophie Charlotte e Xamã surgiram em clima de romance em novo vídeo nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, o cantor posou nos bastidores do show da cantora Céu, na Arena Jockey, no Rio de Janeiro. A apresentação teve a participação de Sophie.

"Hoje tem show da Céu, advinha quem vai cantar hoje?", brincou Xamã. "Venham, venham, ainda tem ingresso", disse a atriz abraçando o namorado, e ganhou beijos no braço na sequência.