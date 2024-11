História, elenco e mais: tudo sobre Garota do Momento, a nova novela das 6

Maisa como Bia em ?Garota do Momento? Imagem: Fábio Rocha/Globo

Quem são os protagonistas de 'Garota do Momento'?

Beatriz (Duda Santos) - Jovem que cresce acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Quando a reencontra, descobre que a mãe não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia (Maisa). Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto (Pedro Novaes), namorado de Bia.

Beto (Pedro Novaes) - Filho de Lígia (Palomma Duarte) e de Raimundo (Danton Mello). Seu pai é dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950, mas Beto nunca aceitou assumir uma vaga no negócio da família. Ele prefere trabalhar como jornalista e repórter fotográfico, pois bate de frente com Raimundo e com o irmão Ronaldo (João Vitor Silva) na condução das campanhas de publicidade da agência. A única coisa que Raimundo aprova é o fato de Beto namorar Bia (Maisa), a filha de seu maior cliente, Juliano (Fabio Assunção). O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso. Essa vontade ganha força quando ele conhece Beatriz (Duda Santos). Beto tem uma grande ferida: o abandono da mãe, que largou a família quando ele tinha apenas 10 anos de idade para seguir a carreira de cantora.

Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Bia (Maisa) - Jovem mimada, caprichosa e autocentrada. Filha biológica de Juliano (Fabio Assunção) e da vedete Valéria (Julia Stockler), ela cresce acreditando que sua mãe é Clarice (Carol Castro). Apaixonada pelo jornalista Beto (Pedro Novaes), Bia não vai aceitar facilmente perder o namorado quando ele se apaixona por Beatriz (Duda Santos) - esta sim, verdadeira filha de Clarice, mas de quem a mãe não se lembra após ter perdido a memória. Bia é um tanto dissimulada e, quando contrariada, costuma usar seu problema cardíaco congênito para se fazer de vítima. Suas melhores amigas são Celeste (Debora Ozório) e Eugênia (Klara Castanho).