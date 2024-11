Chris Martin cai em buraco durante show do Coldplay na Austrália; veja

Após o susto, o artista se ergueu e deu continuidade ao show. O Coldplay está de passagem pela Oceania com a turnê "Music of the Spheres".

Vale destacar que recentemente quem caiu no alçapão do próprio palco foi Olivia Rodrigo. Coincidentemente, o incidente com a cantora também ocorreu em Melbourne, mas no mês passado. Ela não se machucou e deu prosseguimento ao show.