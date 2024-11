Bruno Mars vai a bar em Belo Horizonte e surpreende fãs antes de show

Bruno Mars, 39, aproveitou um bar em Belo Horizonte neste sábado (2) e surpreendeu os fãs.

O que aconteceu

O cantor foi flagrado curtindo um bar no Lourdes, no centro-sul da capital mineira. Ele estava com alguns membros de sua equipe e seguranças.

Gerente do estabelecimento garantiu que o famoso "comeu uma comida bem mineira". "Comeu torresmo, feijão-tropeiro, queijo coalho com melaço de limão capeta e pediu cerveja", disse Bernardino de Sá, segundo reportagem do R7.