Brasileira, modelo: quem são as namoradas dos pilotos da Fórmula 1

Carola Martinez

Esposa de Sérgio Perez. Carola Martinez é natural de Guadalajara, no México, e está junto do piloto também mexicano desde 2017. Eles são pais de três filhos: Sergio Perez Jr, Carlota e Emilio.

Carmen Mundt

Namorada de George Russell. A jovem de 27 anos é espanhola, mas mora em Londres. Ela trabalha com fundos de investimento e frequentemente é vista no paddock ao lado do piloto da Mercedes.