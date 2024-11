Jatinho e casa de R$ 27 milhões: o fim de semana luxuoso de Virginia no Rio

Virginia Fonseca, 25, viajou para o Rio de Janeiro para aproveitar um fim de semana luxuoso com a família.

O que aconteceu

A influenciadora vai passar um fim de semana luxuoso no residencial Fazenda Portobello, em Mangaratiba. No início do ano, ela e Zé Felipe compraram uma mansão no condomínio por R$ 27 milhões. Outros famosos, como Neymar, têm casas no local

Virginia usou seu jatinho particular para ir até o local. Com capacidade de até nove passageiros, o jato é avaliado em R$ 17 milhões.