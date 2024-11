Russell Brand pode ser acusado por crimes sexuais após investigação

Russell Brand, 49, pode ser acusado por crimes sexuais antigos.

O que aconteceu

Policiais especialistas transferiram um documento com evidências de crimes antigos do ator para a procuradoria da Coroa. No ano passado, ele foi acusado de estupro, agressão e abuso emocional por uma investigação do Dispatches, The Times e Sunday Times.

O artista negou todas as acusações, que se referem ao seu comportamento entre 2006 e 2013. Em decorrência das alegações, ele foi interrogado três vezes pelas autoridades.