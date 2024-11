Fátima Bernardes celebra 7 anos de namoro com Túlio Gadêlha: 'Passa rápido'

Fátima Bernardes, 62, celebrou o aniversário de sete anos de namoro com o deputado federal Túlio Gadêlha, 36.

O que aconteceu

Bernardes e Gadêlha fizeram postagem conjunta com fotos do casal no Instagram. Na legenda, os dois celebraram o romance entre eles e garantiram que o amor que sentem um pelo outro "só cresce" com a passagem do tempo.

"Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Po aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós", escreveu na legenda da publicação.