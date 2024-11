Ex de Debora Secco compartilha foto trocando carinhos com jornalista

Hugo Moura, ex-marido da atriz Debora Secco, compartilhou duas fotos ao lado do seu novo affair, a jornalista Maria Clara Senra. Os registros foram postados na conta dela no Instagram.

O que aconteceu

Fotos foram postadas por Maria Clara. A jornalista postou um carrossel de fotos do mês de novembro, em que Hugo aparece em alguns registros. "É sério isso", questionou ela na legenda, dando a entender que o ano de 2024 passou rápido.

Hugo compartilhou duas fotos com ela nos stories. O ex-marido de Debora Secco repostou duas fotos do carrossel de Maria Clara: em uma delas ele está sozinho, segurando um disco; na outra, eles estão trocando carinhos no mar.