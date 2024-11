De lingerie branca, Urach mostra corpo após emagrecer 20 kg: 'Zero gordura'

Andressa Urach, 37, mostrou como ficou o corpo após emagrecer.

O que aconteceu

Influenciadora contou que eliminou 20 kg. "Zero gordura no corpo. Estou me amando magra", escreveu a famosa, no Instagram.

Ela postou uma foto usando lingerie branca. Na imagem, a produtora de conteúdo adulto aparece em frente a um espelho vestindo apenas a roupa íntima e um tênis branco.