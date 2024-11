Vai perder tudo! Viola leva grande rasteira e sofre em 'Mania de Você'

Cansada das mentiras da amiga, Viola chegará a expulsar Luma de seu restaurante, mas a cozinheira não deixará isso barato. Pouco tempo depois, Viola aparecerá de forma negativa nos noticiários e sofrerá com o assédio dos repórteres durante uma premiação de gastronomia no Violeta.

Tudo isso fará com que Viola se reaproxime de Marcel (Bukassa Kabengele), que se preocupará com a filha adotiva. No entanto, a mocinha não conseguirá ficar livre de Mavi, que fará uma estranha proposta para a ex-namorada.

Pouco depois, a protagonista será alvo de um assalto e, ao reagir, será agredida pelos criminosos. Enquanto isso, Luma aproveitará sua vitória e assumirá o comando do restaurante do Albacoa.

Ao ser encontrada desmaiada na rua, a mocinha será levada para um abrigo comunitário. No local, ela será acolhida pelos moradores, que ficarão surpresos com os talentos culinários da personagem.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.