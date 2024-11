Resumo 'Mania de Você da semana: confira capítulos de 2/11 a 16/11

Luma consegue se infiltrar no convento, mas é vista mexendo nos pertences da freira. Luma ameaça a freira, que a tranca em um quarto desativado e avisa a Mércia que Luma está no convento. Viola pergunta a Mavi se ele é um bandido. Mércia alerta Luma para esquecer o pendrive. Fátima encontra Dhu dormindo em um ponto de ônibus e a leva para o porão de sua casa, sem que Robson saiba. Ísis seduz Sirlei. Viola fica desconfiada quando percebe que Mavi recebeu uma ligação de Portugal. Michele e Cristiano descobrem que Yuri está envolvido com tráfico de animais. Rudá conta a Viola que Mavi tem um restaurante em Portugal. Luma consegue fugir do quarto. A freira entrega o pendrive para Mércia. Luma consegue pegar a bolsa de Mércia.

Segunda-feira, 4 de novembro

Viola pergunta a Iberê sobre Michele e Cristiano, e acusa Mavi de estar envolvido na situação do casal. Cristiano e Michele aceitam a proposta de Yuri para atravessar a fronteira da Espanha com uma carga suspeita. Robson expulsa Dhu de sua casa. Diana decide abrigar Dhu e tentar arrumar um emprego no resort para ela. Luma pede uma ajuda a Cida, e afirma que conseguirá tudo o que deseja.

Terça-feira, 5 de novembro

Cida aconselha Luma a pensar em seu amor por Rudá. Luma mente para Rudá. Cristiano sofre um acidente na estrada, e a polícia encontra a carga que ele transportava. Iberê avisa a Mavi sobre o acidente de Cristiano. Luma conversa com Viola e defende Mavi. Viola convida Dhu para fazer um teste no Violeta. Michele visita Cristiano no hospital e descobre que ele será preso assim que receber alta.

Quarta-feira, 6 de novembro