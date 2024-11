Programa Raul Gil pode sair do ar no SBT após 14 anos; entenda

O programa está no ar há 14 anos como um esquema de "parceria" na emissora. Neste formato, o programa e o SBT dividem os lucros obtidos após o pagamento de todas as despesas da produção.

Raulzinho, filho de Raul Gil e diretor do programa, não se manifestou sobre o caso. A emissora também não comunicou nenhuma decisão.

Raul Gil já havia dito que poderia se aposentar em 2024. Ele falou sobre o assunto quando foi homenageado pelo Domingão com Huck, na TV Globo. "Eu me aposento em 2024. Não faço mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano e parar", disse ele na época.

No entanto, o apresentador voltou atrás recentemente, quando disse que vai seguir na TV enquanto puder. "Eu não. Aposentar só quando eu morrer... Eu já pensei em me aposentar, mas não dá. Eu nasci, e o palco é minha vida", prometeu ele no programa "The Noite", em outubro.