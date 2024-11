Juliette nega rumores de noivado, e namorado promete: 'Vai ser especial'

Juliette, 34, e seu namorado, Kaique Cerveny, 26, desmentiram os rumores de um noivado nesta sexta-feira (1º).

O que aconteceu

A cantora questionou as notícias de que o atleta supostamente a pediria em casamento agora que estão em uma viagem a Fernando de Noronha. "Tu ia me pedir em noivado?", perguntou ela em um vídeo nos stories do Instagram.

O atleta negou, mas reconheceu que essa seria uma boa oportunidade. "Roubaram minha notícia... Eles criaram a ideia antes de mim, aí eu fiquei pensando: 'Podia ter sido uma boa ideia'", respondeu ele.