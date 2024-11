Elizabeth Hurley mostra demais em vídeo de preparação para receber prêmio

Elizabeth Hurley, 59, roubou a cena mais uma vez por sua beleza e sensualidade.

O que aconteceu

A atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um vídeo de sua preparação para receber mais um prêmio, desta vez na Espanha. A artista, que foi eleita Mulher Mais Sexy do Mundo pela revista britânica Maxim, também recebeu o prêmio na categoria Compromisso com uma Causa na premiação de Mulheres do Ano da Harper's Bazaar.

Na gravação, a britânica aparece usando um roupão branco enquanto se arruma para a premiação. Ela acaba deixando o decote da peça abrir, mostrando 'quase tudo'.