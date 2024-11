Albert volta a imitar Luana em A Fazenda 16 e peoas riem

Poucos após a gravação do Hora do Faro que vai ser exibido no domingo (3) e algumas pequenas tretas, Albert voltou a imitar Luana na sede de A Fazenda 16 (Record). O peão já havia debochado dela com uma imitação em outros momentos.

O que aconteceu

Albert levantou a cueca para simular um biquíni e desfilou. Segundo o peão, era assim que Luana fazia.

Rindo, Flor comentou. "Tem que baixar mais a calça."