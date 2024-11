Chico Barney: Zé Love se finge de vítima e não aceita estar errado

Sacha Bali, primeiro salvo, e Yuri Bonotto seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas. Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na sexta roça.

A Camila foi embora porque não engajou e o Zé Love tá aí ameaçando. Só uma coisa explica, é uma burrice profunda.

Chico Barney analisa o jogo em A Fazenda

