Taís Araujo posta foto nos bastidores de 'O Auto da Compadecida 2'

Taís Araújo, 45, dividiu um momento nos bastidores de "O Auto da Compadecida 2" nesta quinta-feira (31).

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma série de cliques do mês de outubro. "Outubro correu pra novembro (meu mês) chegar com incríveis possibilidades, muito trabalho - e espero que festas!", disse ela.

Em uma das imagens, Taís aparece caracterizada como Nossa Senhora de Aparecida para o novo longa. O primeiro pôster com a imagem dela no papel foi divulgado no início do mês. Em setembro, o trailer já havia mostrado um pouco da atuação da artista na produção.