'Os Quatro da Candelária' foge de true crime e tem sexo gay com Gagliasso

Dezenas de menores dormiam em marquises dos prédios da região quando os criminosos chegaram e abriram fogo. Quatro PMs foram condenados e já cumpriram pena. Dias antes do crime, segundo reportagens publicadas pela imprensa na época, policiais tinham feito ameaças a menores após uma viatura ter o vidro estilhaçado a pedras.

Globo foi a primeira emissora a chegar no local, com a repórter Sônia Bridi, e protagonizou uma ampla cobertura do episódio. "Cheguei antes dos carros do IML (Instituto Médico Legal), que iriam retirar os corpos. Eu vi as crianças executadas, conversei com o menino que estava em cima da banca de revista e se salvou", contou a repórter, em depoimento ao Memória Globo.

Imprensa nacional e internacional acompanharam os desdobramentos do caso ao longo de décadas. O episódio colocou o país em destaque no noticiário policial e abriu uma série de debates sobre a relação do poder público com pessoas em situação de rua.