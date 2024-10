MP denuncia 13 pessoas por morte de jovem eletrocutado em festival no Rio

Molhado pela chuva e na intenção de se abrigar, estudante de educação física encostou em um food truck e foi atingido por uma descarga elétrica. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.

Realizaram conexões do cabeamento elétrico que energizavam os food trucks espalhados pelo local, de maneira rudimentar e local inadequado, o que ocasionou na descarga elétrica que causou a morte da vítima

diz a denúncia oferecida pelo MPRJ

Dentre os denunciados estão coordenadores e supervisores do evento. Grupo também conta com eletricistas, proprietários, gestores e engenheiros técnicos que trabalhavam no local.

Splash entrou em contato com o MPRJ. A reportagem será atualizada caso o Ministério Público se posicione oficialmente sobre o caso.

Em abril deste ano, Roberta Isaac Ferreira, 45, mãe de João Vinícius, conversou com Splash sobre o caso. Ela afirmou ter ido ao Rio Centro um dia após a morte do filho e se deparado com fios expostos e local completamente desmontado. "Quero justiça para que nenhuma mãe passe mais pelo que estou passando. [...] Quero punição e mais fiscalização do poder público."