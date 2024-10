Missão de Serena em 'Alma Gêmea': morte dolorosa revela o grande segredo

Com problema cardíaco, Serena começa a sofrer um infarto e descobre sua verdadeira missão. Com seu amado em seu colo, ela reflete. "Eu entendi, Rafael… O sopro no coração existe porque meu coração não suporta te perder. Era esse o mistério! Agora eu sei qual é a minha missão!", exclama a mocinha.

Rafael (Eduardo Moscovis) e Serena (Priscila Fantin) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Em seguida, o público fica sabendo qual é a missão de Serena. "Eu voltei para te esperar! Para te esperar e ir com você, meu amor! Juntos para sempre! Eu te amo!", se declara a protagonista para seu grande amor.

Serena e Rafael morrem juntos. Os dois reencarnam em muitas outras vidas depois, sempre destinados um para o outro.