'O problema é que o Leifert sempre escolhe estar do lado errado', diz Leão

Eu não tenho paciência para gente que fala isso. E o Tiago insiste nisso, né? Porque se você perceber, é sempre uma coisa recorrente. Todas as atitudes polêmicas dele são porque ele está do lado errado. Mas sempre escolhe estar do lado errado. Esse é o problema do Leifert. Eu nunca fui muito [com a cara dele], mas eu achava que era preconceito meu.

Leão Lobo durante o Splash Show

Tem uma coisa que não me convence, e agora vendo as atitudes dele eu entendo. Eu senti isso, que ele era uma pessoa que não assumia as coisas da vida. Então, realmente, Bruno Gagliasso foi brilhante, eu concordo com ele, e ainda vendo o Vini Júnior, o Vini [como] uma presença tão forte nessa luta contra o racismo. A presença dele era muito importante. Então, a ausência dele se tornou muito importante. Perfeito o que o Bruno Gagliasso falou. Totalmente fora da casinha, o senhor Tiago Leifert. Uma pena!

A apresentadora Yas Fiorelo também criticou a fala de Leifert.

Ele chegar numa live e falar que o Vini Junior tinha que ter ido lá receber, quer dizer, ficar lá sentado olhando outra pessoa ganhar a Bola de Ouro. As coisas que a gente fala são um posicionamento político. E ele já falou, gente... Todo mundo tem uma história de vida. Não estou dizendo que ele não pode ter sofrido. Obviamente que todo mundo passa por algumas situações. Mas se está em dúvida é melhor não falar. É só você se olhar no espelho e entender quem você é

Yas no Splash Show

