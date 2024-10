Isabelle Nogueira se prepara para o Carnaval. 'Estou tendo aulas de samba'

Aposentadoria

Sobre a aposentadoria do posto de Cunhã-Poranga do Festival de Parintins, assunto que ela abordou quando ainda estava no BBB, Isabelle disse que tinha sim definido os dez anos como um marco para se despedir. Mas depois se perguntou: "Mas quem disse que dez é o número?". Eu acho que a disposição vai dizer qual é o momento.

Apesar disso, ela diz que essa despedida do Festival de Parintins está muito próxima. Quero dar oportunidade para outras moças, como eu tive quando era mais jovem. Até porque eu tenho outros planos para a minha carreira. Sou Garantido apaixonada. Eu amo meu boi. Amo ser Perreché. E quero muito contribuir com meu festival..

Projetos

Para o futuro, Isabelle tem muitos planos.

Ela diz que sempre gostou muito de trabalhar com o público, com o povo, com histórias de vida e com televisão. "Tenho expectativa de trabalhar com televisão, como apresentadora. Estou estudando muito pra isso, entre outras coisas que em breve eu vou compartilhar com vocês".