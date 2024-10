Ex-galã de Malhação deixa as ruas e mostra obra de novo bar

Com todo seu engajamento no Instagram, onde soma quase 500 mil seguidores, o ator conseguiu investir cerca de R$ 100 mil na abertura do Birosca Ilha da Sede. "Meu engajamento é ótimo, e isso chamou atenção das marcas. Então, hoje faço muitas publis. Se não fosse isso, não conseguiria viver desse trabalho, muito menos ter um bar. Eu me tornei um influenciador".

No bar, Erthal está sozinho, pelo menos por enquanto, sem sócios. Ele também contou que está solteiro e sem tempo para namorar. "Estou realmente casado com isso aqui, e não há espaço, ao menos agora, para procurar a mulher da minha vida. Pode acontecer de estar por aí e cruzar com ela, não sei. Mas uma coisa é certa, vai ter que ser alguém que chegue junto como eu, que trabalhe e seja da vida real".