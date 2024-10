Doralice vive nova tragédia e ganha ajuda de anjo em 'Volta por Cima'

Doralice, personagem de Tereza Seiblitz em "Volta por Cima " (Globo), não tem paz. Após a morte precoce de seu marido, Lindomar (MV Bill), ela enfrentará um dia desesperador.

O que vai acontecer

Um incêndio vai atingir o barracão onde Doralice está costurando fantasias para o desfile. Ela será surpreendida enquanto trabalha e ficará desesperada.