Sacha é o primeiro peão salvo da sexta roça de A Fazenda

Sacha foi o primeiro nome salvo na sexta roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "É da natureza do jogo formar alianças. Mas no final, não é um grupo que vai vencer, mas sim uma pessoa."

Camila. "Estranha no ninho, uma peoa que busca conciliação num jogo de conflito. A Fazenda está mais para um tribunal do que uma sala de aula. Você não conseguiu aprender a jogar esse jogo."