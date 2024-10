Spoiler: Keri Russell fala em 'mudança de ponto de vista' em 'A Diplomata'

A explosão da bomba representa um momento traumático para Kate, principalmente por outras pessoas terem sido afetadas. "[Vemos] o que isso faz com alguém e como isso é levado por toda a vida", diz Russell.

A situação também afeta a dinâmica de Kate e Hal. Eles se reaproximam depois que Hal quase morre no atentado, o que faz Kate ver sua função com outros olhos também. "A história que montamos é de que Kate julgava muito Hal e o jeito como ele se portava como chefe, algo que ela via ou julgava como uma negligência com as pessoas em prol de suas vontades e crenças."

Kate está agora em uma posição em que ela é a chefe, vai cometer erros também e vai ser responsável por outras pessoas. Talvez ela entenda isso melhor agora. Essa é uma nova cor na dinâmica de Kate e Hal. Keri Russell

A tragédia também faz Kate reavaliar o casamento. "[Ela] estava de olho em um caminho diferente romanticamente. Acho que grandes momentos da vida como esse fazem você reavaliar tudo e te trazem para mais perto do lar. Ou não", diz Keri, fazendo mistério sobre o desfecho do casal.

O casamento tinha acabado. Aí esse evento trágico, traumático, acontece e aí: não acabou mais. [...] Você vai do ponto de vista da irritação do dia a dia, as frustrações com uma pessoa, para 'ai, meu Deus, estamos falando de vida ou morte, estamos falando da pessoa com quem vou envelhecer, vou morrer se não estiver com você'. É meio uma mudança de ponto de vista, o que eu acho muito interessante. Debora Cahn

Rufus e Keri gostam das sequências de briga e romance

As cenas favoritas de Sewell mostram as brigas e o romance da rotina doméstica do casal. "Eu sempre gosto das nossas cenas mais longas, em que temos pequenas ou grandes brigas. Adoro a mistura de humor, brigas e bobagens domésticas. As cenas em que estamos entre banheiros e quartos, falando de política, aí um pouquinho de amor e depois um pouquinho de briga", diz, e Keri Russell concorda.