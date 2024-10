Yas se revolta com fala de Liefert sobre Vini: 'Em que mundo você vive?'

Não passou pela sua mente o Tiago Leifert que, talvez, o Vini Jr. esteja exausto de ser o maior do mundo, o maior do Brasil, maior do planeta Terra e ainda conseguir ganhar uma bola de ouro porque ele se comporta como um ser pensante, como uma pessoa que sofre ataques racistas o tempo todo e ele está cansado disso? Por que as pessoas pretas precisam estar nessa situação de combate o tempo todo, né, Tiago Leifert? Eu não vejo você se posicionar assim. Yas Fiorelo durante o Splash Show

A apresentadora prosseguiu com as críticas. "Então, Tiago Leifert, quando você perder uma premiação injustamente, fica lá você com o peito estufado, dizendo para as pessoas, 'olha, eu estou aqui'. Já não basta o estresse que é a expectativa?! E me choca um pouco também as pessoas ficarem impressionadas com o alcance do racismo. Mas em que mundo você vive, meu amor? Bom dia, tudo bem?"

Com o mundo, com a minha cidade, com tudo. Então, isso aí tem tudo a ver, né? Eu realmente estou decepcionado com alguns seres humanos. Impressionante o Tiago Leifert, é aquilo que ele falou, né? Calado é um poeta, né? Porque precisava falar uma bobagem dessas, Tiago? Não precisava, né? Ficar quieto, né? É melhor ficar quieto às vezes do que falar uma bobagem tão grande como essa.

Eu acho que o Vinícius foi certíssimo. Ele teve uma postura e você vê que o time todo foi junto com ele. Quer dizer, ele convenceu todo mundo. Porque todo mundo veio em campo, veio para ver o que acontece com ele. Então ele não precisou nem se esforçar para o time ficar ao lado dele. Então é isso, Tiago Leifert. Não tem que ir de peito estufado, não. Para quê? Ele tem que realmente marcar a ausência dele. Chega de racismo no mundo e especialmente no esporte.

