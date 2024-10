Rafael dará presente de casamento emocionante para Serena em 'Alma Gêmea'

No capítulo de "Alma Gêmea" desta quinta-feira (31), Rafael (Eduardo Moscovis) emocionará Serena (Priscila Fantin) ao presenteá-la antes do casamento.

O que vai acontecer

Antes de realizar uma cerimônia simbólica de casamento, Rafael levará Serena até a estufa para presenteá-la com algumas rosas brancas. A mocinha ficará empolgada e dirá que as flores são mais belas do que qualquer uma outra que custasse caro.