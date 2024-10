Prêmio Kwai 2024: Nattan teve de aprender a se cuidar. ´Hoje estou bem'

A premiação tem apresentação dos comediantes Estevam Nabote e Thati Lopes. O evento acontece na Vibra São Paulo.

Nattan conta que teve de se reeducar para treinar, se alimentar direito, dormir nas horas certas e diminuir um pouco os shows. "Graças a Deus, hoje eu estou bem. Acho que foi só falta de cuidado mesmo. Mas hoje a gente pode estar aqui, cantando para a galera aqui nesse prêmio, que para mim é uma honra gigante. É uma noite muito linda".

É claro que o trabalho não para, mas agora ele está bem mais cuidadoso. Hoje ele faz preparação com a fonoaudióloga, tanto antes do carnaval quanto de São João. "Para não chegar rouco. Eu quero cantar pra galera e passar sentimento, levar alegria".

Antes eu não me preparava, né? No São João, acho que geralmente um cantor faz 40 shows no mês. É muito. Às vezes chega a ser três shows num dia , mas eu já não tô mais nessa pegada, né? Agora eu me limito bastante. Por mim, eu faria, mas é por conta desse problema.

Falando em Carnaval, Nattan avisa que está com agenda fechada. "Aí, uns dez anos pra frente eu tô cantando até em aniversário de cachorro", brinca.