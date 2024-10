Influencer que sofreu com cirurgias plásticas relata técnica do 'x-tudo'

Letícia Mello, 41, sobre os danos causados após ter passado por 12 cirurgias plásticas de uma só vez, em entrevista ao Gshow.

Hoje, sou uma voz: vivo para pedir justiça e para alertar outras mulheres que passaram ou podem vir a passar por isso Letícia Mello

O que aconteceu

A influenciadora contou que conheceu o médico Marcelo Evandro dos Santos, que a induziu a realizar mais procedimentos do que havia pensado. "Ele me botou à frente do espelho e apontou 'defeitos' que eu nem sabia que existiam, nunca havia reparado 'gordurinhas', na perna, na barriga, e ele me disse que poderia resolver tudo de uma vez, com o mesmo equipamento da lipo."