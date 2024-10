Gustavo Scat sobre sucesso em blog de fetiche por cocô: 'Muita gente curte'

No blog, ele explicou que mantinha interação com os leitores, e teve até gente que casou graças a sua página. "Todo mundo que tem esse fetiche acha que está doente, ou que está fazendo a coisa errada, mas não, é um fetiche, a gente sabe que é estranho, que é nojento, que choca, mas que não é ilegal."

Exposição

Fetiche de Fernando por sexo escatológico foi exposto nas redes sociais em julho de 2023. Fotos do ator em um fórum voltado ao fetiche escatológico foram expostas e viralizaram, com páginas grandes do X, antigo Twitter, divulgando a notícia.

Exposição de sua intimidade acarretou perda de trabalho e ele precisou pedir ajuda online. "É desesperador você receber hate todos os dias e não conseguir trabalhar com uma carreira que construí a minha vida toda", declarou, em recente desabafo.

Atualmente, Fernando decidiu usar seu perfil para falar abertamente sobre o tema com bom humor. Ele também recebeu a ajuda de personalidades como Felipe Neto para conseguir se reestruturar.