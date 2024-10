Geraldo Luís recorda trabalho como agente funerário: 'Lavei muito defunto'

Geraldo Luís, 53, recordou os tempos em que trabalhou como agente funerário.

O que aconteceu

O apresentador contou que costumava higienizar e vestir os cadáveres antes das cerimônias fúnebres. "Já lavei muito defunto. Depois da autópsia, entra o agente funerário que lava, coloca a roupa e leva para a sala de velório. Foi o maior ensinamento da minha vida", contou ele no programa "Que História é Essa, Porchat?" da última terça-feira (29).

A pedido das famílias, ele costumava colocar os objetos mais inusitados para serem enterrados junto com os falecidos. "Já coloquei muita coisa estranha dentro do caixão: vinho, joias com testamento para a família não brigar, briga entre amantes no velório... Até fotos de bichos de estimação coloquei junto com o morto."