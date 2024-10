Médico revela rotina de Fran Gil para perder 35 kg e ficar 'trincado'

Fran Gil, 29, emagreceu 35 kg e sua porcentagem de gordura está abaixo dos 10%.

O que aconteceu

O médico Pedro Andrade, apontado como affair de Sandy, detalhou sobre a rotina do cantor. Ao Gshow, contou que ele pesava 106 kg e agora está com 71 kg.

De acordo com o médico, o emagrecimento foi possível após identificar seus gatilhos e compreender seu estilo de vida. "O grande segredo foi compreender aspectos emocionais e do estilo de vida que atrapalhavam ele a ter um corpo saudável. Ele fez um tratamento com equipe multidisciplinar na clínica, com terapeuta, nutricionistas e médicos. E ainda utilizamos exames genéticos para maior eficácia no tratamento", destacou.