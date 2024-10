Filha de Neymar, Mavie, emociona a mãe ao mandar recado em vídeo

Ao receber o vídeo, a influenciadora se derreteu. "Saí para jantar com as meninas e recebi esse vídeo".

Bruna saiu com as amigas para comemorar o aniversário de 29 anos de Gabily, ex-affair de Neymar. Ele também é pai de Davi Lucca, 13, com Carol Dantas, e de Helena, de 3 meses, com Amanda Kimberlly.