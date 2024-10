Ex-BBB Nizam revela se já ficou milionário com a venda de foto e vídeo nu

Nizam admitiu que já faturou um bom dinheiro com a venda de conteúdo adulto, mas negou que já tenha arrecadado o valor do prêmio do BBB.

O que aconteceu

Ex-bbb afirmou que a plataforma adulta é "maravilhoso de grana". Ele contou que "ainda não deu para fazer o prêmio do BBB", mas que já faturou "um quarto do prêmio da A Fazenda", ou seja, pelo menos R$ 500 mil — o reality da Record paga R$ 2 milhões ao vencedor, e o da Globo pagou em 2024, R$ 3 milhões. A declaração foi dada durante participação no podcast Selfie Service.

Nizam explicou que oferece fotos e vídeos nu e sensuais aos assinantes. "Focava mais em fotos, mas no último ensaio fiz alguns vídeos, mas sem sexo. Sou eu sozinho. Eu e Deus."