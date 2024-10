Claudia Raia revela ter 17 vibradores e explica: 'É uma fisioterapia'

Claudia Raia, 57, falou sobre o uso de brinquedos eróticos.

O que aconteceu

A atriz contou que é adepta dos vibradores e usa um total de 17. "Eu estou com 17 vibradores. São maravilhosos! O Jarbas só vai me assessorando e me ajudando!", afirmou ela em entrevista ao Poddelas.

Claudia explicou que o item tem sido usado para ajudar mulheres na menopausa. "Hoje em dia, o vibrador é prescrição médica para a mulher menopausada. Não é só porque vai gozar feliz. É porque fortalece o assoalho pélvico, é uma fisioterapia", disse.