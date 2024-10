Chico Barney: Zé Love atrapalha A Fazenda e sua eliminação é a única saída

Zé Love atrapalha o andamento de A Fazenda, da Record, e deve ser eliminado do reality show, avaliou o colunista Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta quarta-feira (30).

Zé Love —apelidado Zé Lucifer por Sacha— tem se envolvido em várias confusões com outros participantes do programa e virou alvo de parte de internautas nas redes sociais.