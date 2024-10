Chico: 'A Fazenda tem um clima de transtorno'

Chico Barney e Bárbara Saryne retomaram a confusão generalizada que aconteceu em A Fazenda (Record). A briga teve início com Luana pedindo para Zé Love sair mais rápido do banheiro. O ex-jogador não gostou da cobrança e alfinetou a peoa, dando início a um bate-boca.

Yuri e Sacha entraram na discussão com Zé Love, trocando ofensas e os outros peões precisaram intervir para separá-los. "Sacha começou a gritar com Love, chamando-o de cachorro. Não sei porque é ofensivo, eu amo cachorros. Olha o que Zé responde: 'cachorro é a sua mãe, toda hora fica falando do meu filho'", narra Chico Barney se divertindo.