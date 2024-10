CCXP 24 traz conteúdos inéditos de 'Bailarina', filme do universo John Wick

Painel acontece no Palco Thunder by Claro TV+ no dia 8 de dezembro. Detalhes sobre as ações serão divulgados no site oficial da CCXP. Em 2022, Keanu Reeves foi uma das atrações do evento para promover "John Wick 4: Baba Yaga".

CCXP 24

Quando 5 a 8 de dezembro de 2024, quint. e sex. (das 12h às 21h) e sáb. (das 11h às 21h) e dom. (das 11h às 20h)

Onde São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo (SP)

Mais informações site oficial do evento