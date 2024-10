Bunker dos milionários: conheça mansão onde Gisele Bündchen quer dar à luz

Gisele Bündchen, 44, pretende dar à luz ao seu terceiro filho, o primeiro com o lutador Joaquim Valente, 35, em sua casa em Miami, na Flórida, segundo fontes da revista People.

O que aconteceu

A fonte contou à People que a modelo "está muito feliz" em Miami e "se sente bem" com a gravidez. Ainda segundo a fonte, ela não deseja descobrir o sexo da criança até o parto, que deve ser realizado em casa.

Gisele decidiu se mudar para Miami depois do divórcio com Brady, em outubro de 2022. No mesmo ano, ela comprou uma mansão de US$ 11,5 milhões, equivalente a R$ 65 milhões, na cotação atual, em Indian Creek, ilha conhecida como "bunker dos bilionários".