A Fazenda: Zaac aponta mentira de rival: 'Não é santo que estão pintando'

Desistente da Fazenda 16 (Record), Zaac gravou uma série de vídeos na madrugada desta quarta-feira (30) criritando seu rival de jogo.

O que aconteceu

Em uma série de vídeos publicados em seu Instagram Stories, Zaac afirmou que Gui o xingou dentro do reality, diferente do que o rival tem afirmado. "Depois que ele me xingou, ultrapassou uma barreira", disse. "Me xingava a todo o momento que eu passava e me fazia perder a cabeça".

O ex-peão chamou Gui de "mentiroso", e disse que o rival "não é esse santo que tá pintando não".