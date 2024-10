Xereta, Luma também acabará presa no convento em 'Mania de Você'

Já dentro do local, ela aproveitará a liberdade para mexer nos pertences das religiosas. Ciente de que Mércia e Molina (Rodrigo Lombardi) foram criados no local, ela tentará descobrir mais sobre a juventude dos dois personagens.

No entanto, Luma será flagrada por uma das freiras, que a trancará em um quarto desativado após ser ameaçada pela jovem. Assim como fizeram com Mavi, elas rapidamente avisarão Mércia sobre a presença da cozinheira.

Ao encontrá-la, a mãe de Mavi aconselhará para que Luma esqueça do pendrive que contém a prova do assassinato de Molina. Mesmo assim, a personagem conseguirá fugir do convento e roubar a bolsa de Mércia.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.