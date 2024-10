Voltou dos mortos? Jão chora ao encontrar Lindomar em 'Volta por Cima'

A emoção vai rolar solta no capítulo desta terça-feira (29) de "Volta por Cima" (Globo). Isso porque Edson (Ailton Graça) abrirá o jogo sobre o que Lindomar (MV Bill) fez antes de morrer. O dono da Viação Formosa mostra o último vídeo de Lindomar para Jão (Fabrício Boliveira).

Osmar se surpreende com a presença de Joyce. Jô finge não conhecer Joyce. Jão convence Edson a liberar o ônibus com a imagem da campanha. Moreira briga com Chico. Joyce e Osmar falam sobre o passado. Violeta negocia com contraventores. Osmar pensa em Joyce. Edson discute com Rosana.

Cida e Sidney se beijam. Chico culpa o padre pelo fim de seu noivado. Tati procura Osmar, e Violeta finge gostar da presença da moça. Jão mostra o vídeo de Lindomar para Madalena, que questiona sobre o bilhete de loteria comprado pelo pai